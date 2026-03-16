Rusya ABD/İsrail ve İran’a saldırıları durdurma çağrısını yineledi!

Rusya ABD/İsrail ve İran’a saldırıları durdurma çağrısını yineledi!

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD, İsrail ve İran'a, saldırıları durdurmaları ve durumu diplomatik yollarla çözmeleri çağrısını yineledi. Konuya ilişkin yapılan açıklamada, “ABD ile İsrail'in saldırganlığı sonucu binlerce kişi hayatını kaybetti, sivil altyapı hasar gördü. Komşu ülkeler de İran'ın misilleme saldırılarından zarar görüyor. Küresel ekonomi için hayati önem taşıyan Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiği felç oldu." denildi.

Giriş Tarihi: 16 Mart 2026 21:06

Bakanlıktan Orta Doğu bölgesindeki krize ilişkin yazılı açıklama yapıldı. İsrail ile ABD'nin Orta Doğu'daki eylemlerinin eleştirildiği açıklamada, şunlar kaydedildi: "ABD ve İsrail, İran'a yönelik sinsice sebepsiz saldırı düzenleyerek, Orta Doğu'da benzeri görülmemiş şiddet döngüsünü başlattı ve bunun sonu görünmüyor.

ABD ile İsrail'in saldırganlığı sonucu binlerce kişi hayatını kaybetti, sivil altyapı hasar gördü. Komşu ülkeler de İran'ın misilleme saldırılarından zarar görüyor. Küresel ekonomi için hayati önem taşıyan Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiği felç oldu." Basra Körfezi bölgesinin kaotik ve belirsiz duruma sürüklendiği belirtilen açıklamada, "Washington ve Tel Aviv'in başlattığı bu maceranın ekonomiye sonuçlarının tüm dünyada hissedildiği" vurgulandı.