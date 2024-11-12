Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Rusya açık açık gözdağı verdi: Seyir füzelerini verirseniz…
Giriş Tarihi: 12.11.2024 13:09

Rusya açık açık gözdağı verdi: Seyir füzelerini verirseniz…

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Ukrayna'ya seyir füzelerinin teslim edilmesi halinde çatışmanın en tehlikeli aşamaya geçme riskinin artacağını söyledi.

AA
Rusya açık açık gözdağı verdi: Seyir füzelerini verirseniz…

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Almanya'da ana muhalefetteki Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) lideri Friedrich Merz'in, "Başbakan seçilmesi halinde Rusya'ya savaşı durdurma konusunda ültimatom koyacağı, buna uyulmaması durumunda da Kiev'e Taurus seyir füzeleri tedarik ederek uzun menzilli silahlarla Rus topraklarını vurmasına izin vereceği" yönündeki açıklamasını değerlendirdi

Söz konusu füzelerin savaşın seyrini değiştirmeyeceğini belirten Medvedev, "Ancak bu, çatışmanın en tehlikeli aşamaya geçme riskini artırır. Devlet Başkanı'mız (Vladimir Putin) da bu konuda uyarıda bulunmuştu." dedi.

Medvedev, ABD'de Donald Trump'ın başkan seçilmesinin ardından Avrupa liderlerinin gerginleştiğine işaret ederek, "Avrupa'nın deneyimli ve akıllı liderleri tarih oldu. Bunların yerine egosu yüksek değersiz şahıslar geldi. Bu da kötü bir senaryonun büyük ihtimalle gerçekleşeceği anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Rusya açık açık gözdağı verdi: Seyir füzelerini verirseniz…
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA