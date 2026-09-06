Rusya: Almanya’nın kararları gerçek bir savaşın başlangıcı

Almanya'nın Leipzig-Halle Havalimanı'nda insansız hava aracı (İHA) bulunmasını gerekçe göstererek geçen hafta Rusya'ya yönelik kararlar aldığını anımsatan Lavrov, bu kararların arasında Rusya'nın Bonn Başkonsolosluğu ve Berlin'deki Rus Evi'nin kapatılmasının yer aldığına dikkati çekti.

Lavrov, şöyle devam etti:

"Onlar (Almanlar), bir İHA buldular ve bunun Rusya'ya ait olduğunu bildirdiler. Kimse işin aslını araştırmadı. Bu aslında, gerçek bir savaşın başlangıcıdır. Almanların, İkinci Dünya Savaşı öncesinde de diplomatik temsilciliklerini kapattığını hatırlıyorum. Bu, kesinlikle kabul edilemez. Onlar, yine savaş istiyor."

Bakan Lavrov, Almanya'nın tarihinden ders çıkarmadığını vurguladı.