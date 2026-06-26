Rusya: Apple’dan açıklama isteyeceğiz
KREMLİN Sözcüsü Dimitri Peskov, Apple'dan, Rus sosyal medya platformu VKontakte (VK) ve şirkete bağlı uygulamaları uygulama mağazası App Store'dan kaldırmasına ilişkin açıklama isteyeceklerini söyledi. Peskov, başkent Moskova'da gazetecilerin gündemdeki konulara ilişkin sorularını yanıtladı. Apple'ın, Rus uygulamalarını mağazasından ilk kez kaldırmadığını belirten Peskov, "Kısa süre önce MAX uygulamasında da aynı durum yaşandı, başka örnekler de var" ifadesini kullandı. Peskov, "Bu durum, hizmetin ne kadar güvenilir olduğu sorusunu gündeme getiriyor" dedi.