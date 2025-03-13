Rusya ateşkes istemiyor mu? Zelenski'den savaş açıklaması!

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ABD’nin Ukrayna ve Rusya için önerdiği 30 günlük acil ateşkes önerisine Rus kanadından herhangi bir cevap verilmediğini aktardı.

Giriş Tarihi: 13 Mart 2025 17:03 Son Güncelleme: 13 Mart 2025 17:20

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Suudi Arabistan'da iki gün önce ABD ve Ukrayna heyetleri arasında gerçekleşen toplantıda alınan kararları değerlendirdi. Zelenskiy, söz konusu toplantı sonucu ABD'nin ülkesine yönelik savunma ve istihbarat desteğinin yeniden başlatıldığını belirterek, "Ukrayna barışa doğru hızla ilerlemek konusunda kararlıdır. Güvenilir, kalıcı ve onurlu bir barış için tüm fırsatları yaratmak adına üzerimize düşeni yapmaya hazırız" dedi.

"RUSYA SAVAŞI SÜRDÜRMEK İSTİYOR" Zelenskiy, Rusya'nın, ABD'nin sunduğu ateşkes önerisine henüz bir yanıt vermediğini kaydederek "Maalesef bir günden fazla süredir dünya, yapılan önerilere ilişkin Rusya'dan anlamlı bir yanıt almadı.