Rusya, Baltık’ta askeri tatbikat başlattı

Baltık Filosu'ndan tatbikata ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Kaliningrad bölgesinde, komuta ve idari tatbikata bin 500'den fazla askeri personel, 10'dan fazla savaş gemisi ve hava birimleri katılacak. Tatbikatın bir parçası olarak donanma taktik grupları belirlenen zamanda üslerinden ayrılacak ve filo kuvvetlerinin eğitim görevlerini yerine getirmek için Baltık Denizi'nde belirlenmiş bölgelere konuşlanacak. Tatbikat sırasında Baltık Denizi'ndeki gemi grupları hayali düşman gemilerine ve uçaklarını vurmak için top ve füze atışları yapacak" denildi. Açıklamada Bastion ve Bal tipi kıyı füze sistemlerinin kullanılacağı belirtildi.