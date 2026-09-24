Rusya: Barış için şartlar hazır değil
ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, BM Genel Kurulu kapsamında New York'ta bir araya geldi. Yaklaşık 40 dakikalık görüşmede, Rusya ile savaşın sonlandırılması, olası bir enerji ateşkesi ve küresel enerji piyasalarına etkileri başta olmak üzere gündemdeki ana başlıkları ele alındı. Trump'ın "Kış gelmeden büyük gelişmeler olacak" dediği öğrenildi ve barış için Rusya lideri Vladimir Putin ile bir kez daha görüşebileceğini kaydetti. Kremlin ise "Ukrayna müzakerelerinin barışçıl düzleme taşınması için zemin oluşmuş değil" dedi.
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