Rusya Başbakan Yardımcısı Novak ile Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Mustafayev Bakü’de bir araya geldi

Görüşmede, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 9 Ekim'de Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de yaptığı kritik buluşmanın, iki ülke ilişkilerinin tüm alanlarda yeniden canlanmasına ivme kazandırdığı vurgulandı.

TİCARET, ENERJİ VE ULAŞTIRMADA İŞ BİRLİĞİ GENİŞLİYOR

Ekonomik ilişkilerin son dönemde dinamik bir gelişim gösterdiğine dikkat çekilen görüşmede, ticaret, ekonomi, enerji ve ulaştırma başlıklarında ikili iş birliğinin daha da derinleştirilmesine yönelik stratejik adımlar ele alındı.

Görüşmeye Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov ve Enerji Bakanı Perviz Şahbazov'un da katıldığı bildirildi.