Rusya basını yazdı: Irak, Rus savaş uçağından vazgeçti! Türkiye’den İHA alacak!

Rus basını, Irak'ın Türkiye'den Bayraktar TB2 tipi insansız hava aracı (İHA) alacağını öne sürdü. Haberde, Irak Savunma Bakanlığının Irak hava sahasının korunması için hükümetten Rus yapımı MİG-29 savaş uçağı talep ettiği ifade edilerek, Irak hükümetinin de bu talep doğrultusunda Rusya ile temasa geçtiği aktarıldı.