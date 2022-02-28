Rusya: Batı’nın yaptırımlarına çıkarlarımız çerçevesinde cevap verilecek

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle ülkesinde oluşan ekonomik durumu gerekli kurumlarla görüşeceğini belirterek "Batı ülkelerinin yaptırımlarına cevaplar, uygunluk ve çıkarlarımızın göz önünde bulundurulmasıyla oluşturulacak." dedi. Peskov, başkent Moskova'da Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşa ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"ÇIKARLARIMIZ GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULACAK"

Batı ülkelerinin, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'ya karşı yaptırım uyguladığına işaret eden Peskov, "Batı ülkelerinin yaptırımlarına cevaplar, uygunluk ve çıkarlarımızın göz önünde bulundurulmasıyla oluşturulacak." ifadesini kullandı. Rusya'nın ekonomisi için oluşan riskler konusunda Putin'e sürekli bilgi verildiğini belirten Peskov, Putin'in bugün ekonomik kurumları ile toplantı yapacağı bilgisini paylaştı.

"PUTİN, EKONOMİK KONULARLA İLGİLENECEK"

Peskov, "Putin, bugün ekonomik konularla ilgilenecek. Ekonomik gerçeklik önemli ölçüde değişti. Bu nedenle Kremlin'e bugün ekonomik durumu istişare etmek için Başbakan Mihail Mişustin ve Başbakan Yardımcısı Andrey Belousov'un yanı sıra Maliye Bakanı Anton Siluanov, Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, Sberbank Üst Yöneticisi (CEO) German Gref ve büyük ihtimal başkanlık idaresi yetkilileri davet edilecek." diye konuştu.

UÇUŞ YASAĞINA CEVAP

Birçok ülkenin Rus hava yolu şirketlerine uçuş yasağı getirdiğine dikkati çeken Peskov, "Elbette bu konuda cevaplar olacak. Mütekabiliyet ilkesi ve elbette, çıkarlarımız esas alınacak." ifadelerini kullandı. Peskov, Putin'e yönelik yaptırım kararına ilişkin, bunun "saçma" ve "dar görüşlü" olduğunu söyledi.

"SAVAŞ KABUL EDİLEMEZ"

NATO ülkeleri yetkililerinden, Rusya ile savaş olasılığı olduğu yönündeki açıklamaları değerlendiren Peskov, "Bunun ve bu yöndeki açıklamaların kesinlikle kabul edilemez olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Rusya ve Ukrayna yetkilileri arasında Belarus sınırında müzakerelerin yapılmasının beklendiğine dikkati çeken Peskov, Ukrayna heyetinin söz konusu yere vardığını aktardı. Peskov, "Bu müzakereler bir gün önce başlamadığı için çok üzgünüz. Müzakerelerin başlaması için fırsat vardı." ifadesini kullandı.