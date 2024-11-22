Rusya: Batı’ya mesajımızı verdik

Rusya-Ukrayna savaşında hafta başından itibaren tansiyonun yükselmesiyle Avrupa'da başlayan savaşın yayılma korkusu sürüyor. ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna'ya uzun menzilli füzeleri Rusya topraklarında kullanmasına izin vermesiyle başlayan gerilimde Moskova yönetimi önceki gün ilk kez kıtalararası balistik füze olan Oreşnik ile cevap vermişti. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Rusya'nın nükleer olmayan hipersonik ekipmanlarla donatılmış bir balistik füzeyi fırlatarak, Batı'ya "pervasız karar ve eylemlerin yanıtsız kalamayacağı" mesajını verdiğini belirtti. Peskov, "ABD'de gitmek üzere olan yönetimin gerginliği pervasızca artırma yolundan gitmeyi tercih ettiğini ve bunu yaptığını görüyoruz" dedi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Rus ordusunun Amerikan ve İngiliz uzun menzilli silahlarının kullanımına cevap olarak, nükleer olmayan hipersonik ekipmanlarla donatılmış bir balistik füzeyle test edildiğini bildirmişti. Putin, Rus topraklarına yönelik silahlarını kullanmasına izin veren ülkelere karşı kendi silahlarını kullanma hakkına sahip olduklarını açıklamıştı. Rusya'nın söz konusu füzenin fırlatılmasından 30 dakika önce ABD'ye bilgi verdiği açıklandı.Almanya Başbakanı Olaf Scholz ise Rusya'nın Ukrayna'yı vurmak için balistik füze kullanmasını savaşta "korkunç bir tırmanış" olarak niteledi. Öte yandan Fransız Le Monde gazetesine göre, Rusya'nın füze saldırısının ardından Ukrayna-NATO Konseyi'nin bir toplantısı yapılacak. Toplantının 26 Kasım'da Brüksel'de büyükelçiler düzeyinde gerçekleşeceği bildirildi. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin de ABD'de yeni seçilen görevine 20 Ocak 2025 tarihinde başlayacak olan Donald Trump ile görüştüğü açıklandı. Trump seçim sürecinde yeniden Beyaz Saray'a gelmesi halinde Rusya-Ukrayna savaşını bitireceğini dile getirmişti.Yaşanan gelişmeler sonrası Ukrayna'dan yeni bir tedbir kararı geldi. Ukrayna parlamentosu olası Rusya saldırısı nedeni ile oturumları iptal etti. Bir sonraki oturumun aralık ayında yapılacağı öğrenildi. Polonya Başbakanı Donald Tusk ise Rusya'dan gelen açıklamaların ardından "Küresel çatışmanın yaşanma tehdidi artık gerçek" açıklaması geldi.ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Rusya'nın Ukrayna'da kıtalararası balistik füze kullandığını ve öncesinde de kendilerine haber verildiğini doğruladı. Bunun RS-26 Rubezh türü IRBM denilen kıtalararası balistik füze olduğunu belirtildi. Guardian gazetesine konuşan analistlere göre Rusya'nın fırlattığı füzelerin Avrupa'nın savunması üzerinde etkileri olacak.Rusya Devlet Başkanı'nın basın sözcüsü Dimitri Peskov, Rusya'nın "Donetsk Halk Cumhuriyeti'ni 1991 sınırları" içinde tanıdığını ve kendi topraklarına dahil ettiğini belirtti. Peskov'a göre, bölgeye doğru ilerleyen Rus birlikleri bu sınırlara ulaşmayı hedefliyor.ırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ülkesini savunmak için her türlü silahı kullanmaya hazır olduğuna dair açıklamalarının blöf olmadığını belirtti. Bloomberg, isimsiz bir ABD yetkilisine atıfta bulunarak, Rusya'nın deneysel silahlar kullanabileceği konusunda Ukrayna ve diğer müttefiklerin uyarıldığını yazdı.Genelkurmay Başkan Yardımcısı Korgeneral Rob Magowan, Rusya'nın Doğu Avrupa'yı işgal etmesi halinde onları karşılayacaklarını belirterek, "İngiliz ordusunun bu gece savaşması istenirse bu gece savaşırız" dedi.ABDistihbarat yetkilileri, Amerikan savunma şirketlerini, yetkililerin Rusya'yı suçladığı Avrupa'daki birkaç sabotaj eyleminin ardından güvenlik önlemlerini artırmaları konusunda uyardı. Geçtiğimiz günlerde Almanya ordusu da ülkedeki şirketlere savaşa hazırlık yapmaları konusunda uyarılarda bulunmuştu.