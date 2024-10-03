Rusya bebek yüzlü hırsızı konuşuyor! Hayvanat bahçesine girip…

İŞTE ŞÜPHELİ HAKKINDA BİLİNENLER

Şüphelinin adı Ivan Nekrasov, 31 yaşında ve Vologda Bölgesi'nin Tarnogsky Gorodok köyünde yaşıyor. Ivan'ın tutuklanmasına ilişkin görüntülerde yüzü gizleniyor ancak şüphelinin çocuğa çok benzediği bir fotoğrafı daha önce yayınlanmıştı.

RT haber kuruluşuna göre, Ivan 2011 yılında zaten hırsızlıktan suçlu bulunmuştu. Bazı haberlere göre şüpheli uzun yıllardır küçük hırsızlıklarla uğraşıyordu. Küçük boyundan yararlanarak evlerin pencerelerinden ve çatı katlarından girerek az miktarda para, telefon ve değerli eşyalar çalıyordu. Resmi olarak hiçbir yerde çalışmıyordu. Birkaç yıl önce yiyecek almak ve barınmak için yerel bir kiliseye gelmişti.

Onu tanıyan bir kişi, "Onun temel nitelikleri kurnazlıktır. Kışın bir kiliseye geldi. Yetim olduğunu ve kalacak yere ihtiyacı olduğunu söyledi. Ancak annesi ve üvey babası aynı köyde yaşıyordu. Günler geçtikçe Ivan kilisedekilere kötü davranmaya başladı. Rahibi, piskoposa şikayet edeceğini söylüyordu," ifadelerini kullandı.

Ivan daha sonra bir süre köyden kaybolmuş. Geri döndüğünde Özel Askeri Operasyon görevinde olduğunu ve yaralandığını iddia etmişti. Bu yaz ise yine ortadan kaybolmadan önce, köylülere Athos Dağı'nda bir keşiş olarak yaşayacağını aktardı.

Köydeki Aziz Nikolaos Kilisesi'nin Başpiskoposu Nikolai Kruchenykh, Ivan'ın birkaç kez köylülerden bir şeyler çaldığını ve ahırı ateşe verdiğini anlattı. Başpiskopos, "O bir dolandırıcı. Çocuksu bir görünümü var ve bunu kullanıyor. İnsanları yanıltıyor ve hayatının ne kadar zor olduğunu anlatıyor," açıklamasında bulundu.

Başpiskopos, ayrıca Ivan'ın daha önce 2020 yılında canlı bir timsahla yerel polis departmanına gittiğini ve evcil hayvanıyla güneye gidebilmek için izne ihtiyacı olduğunu belirtti.