Rusya bebek yüzlü hırsızı konuşuyor! Hayvanat bahçesine girip…

Geçtiğimiz günlerde Rusya'nın Kaluga ve Yaroslavl bölgelerinde üç tane kanguru kayboldu. Polis, olayın bir hırsızlık vakası olduğu üstünde duruyordu.
Rusya İçişleri Bakanlığı, bugün yaptığı açıklamada oldukça kısa boylu bir adamın hayvanat bahçelerinden üç kanguruyu kaçırdığı şüphesiyle gözaltına alındığını aktardı. Şahsın tutuklanması sonrası polis, Rus hayvanat bahçelerinden çalınan üç kangurunun olayını çözdü.
Polisler, Vladimir bölgesinde yakaladıkları şüphelinin, görgü tanıklarına göre kısa boylu ve çocuk yüzlü olmasından dolayı başlangıçta bir genci aradıklarını düşünüyorlardı.
Şüpheli, ilk suçunu 27 Eylül'de Yaroslavl bölgesinde işledi. Rusya İçişleri Bakanlığı, sabahın erken saatlerinde kimliği belirsiz bir kişinin yerel hayvanat bahçesine girerek Krosh adında bir kanguru yavrusunu çaldığını bildirdi.
Üç gün sonra, Kaluga bölgesindeki büyük kuş parkında da benzer bir olay meydana geldi. Kimliği belirsiz bir kişi çiti kesti, ardından kangurunun evine tırmandı ve altı aylık iki yavruyu alıp götürdü.
KANGURULARIN DURUMU BELLİ OLDU
İlk verilere göre, şüpheli profesyonel bir hırsızdı ve küçük bedenini evlere girmek için kullanıyordu. Polis, şüpheliyi gözaltına aldıktan sonra elindeki çantada kanguru yavrusunu buldu. Polisler, kanguruya tam zamanında yapılan veteriner müdahalesi ile hayatta tutmayı başardı. Şüpheliye göre kangurulardan bir öldü, diğerini ise sattı. Polis, şimdi de o kanguruyu arıyor.
Polis tarafından ele geçirilen kanguru, gerekli veteriner bakımının yapıldığı Yaroslavl Hayvanat Bahçesi'nde tutuluyor. Bakanlığın resmi açıklamasında, "Polisler, Yaroslavl'da çalınan üçüncü kangurunun yerini tespit ediyor," ifadeleri kullanıldı.
Şüphelinin sorgu sırasında verdiği ifadeye göre, Yaroslavl'dan çaldığı kanguruyu internette bulduğu özel müşteriye sattı. Şüpheli, hayatta kalan son hayvanı, Moskova bölgesindeki bir yetiştiricinin nadir bir maymunuyla değiştirmeyi planladığını itiraf etti.
Hırsızlık maddesi uyarınca şüpheli 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir. Ayrıca hayvanlara zulüm nedeniyle kendisine ceza davası da açılabilir. Bu suçun da azami cezası beş yıl hapistir.
İŞTE ŞÜPHELİ HAKKINDA BİLİNENLER
Şüphelinin adı Ivan Nekrasov, 31 yaşında ve Vologda Bölgesi'nin Tarnogsky Gorodok köyünde yaşıyor. Ivan'ın tutuklanmasına ilişkin görüntülerde yüzü gizleniyor ancak şüphelinin çocuğa çok benzediği bir fotoğrafı daha önce yayınlanmıştı.
RT haber kuruluşuna göre, Ivan 2011 yılında zaten hırsızlıktan suçlu bulunmuştu. Bazı haberlere göre şüpheli uzun yıllardır küçük hırsızlıklarla uğraşıyordu. Küçük boyundan yararlanarak evlerin pencerelerinden ve çatı katlarından girerek az miktarda para, telefon ve değerli eşyalar çalıyordu. Resmi olarak hiçbir yerde çalışmıyordu. Birkaç yıl önce yiyecek almak ve barınmak için yerel bir kiliseye gelmişti.
Onu tanıyan bir kişi, "Onun temel nitelikleri kurnazlıktır. Kışın bir kiliseye geldi. Yetim olduğunu ve kalacak yere ihtiyacı olduğunu söyledi. Ancak annesi ve üvey babası aynı köyde yaşıyordu. Günler geçtikçe Ivan kilisedekilere kötü davranmaya başladı. Rahibi, piskoposa şikayet edeceğini söylüyordu," ifadelerini kullandı.
Ivan daha sonra bir süre köyden kaybolmuş. Geri döndüğünde Özel Askeri Operasyon görevinde olduğunu ve yaralandığını iddia etmişti. Bu yaz ise yine ortadan kaybolmadan önce, köylülere Athos Dağı'nda bir keşiş olarak yaşayacağını aktardı.
Köydeki Aziz Nikolaos Kilisesi'nin Başpiskoposu Nikolai Kruchenykh, Ivan'ın birkaç kez köylülerden bir şeyler çaldığını ve ahırı ateşe verdiğini anlattı. Başpiskopos, "O bir dolandırıcı. Çocuksu bir görünümü var ve bunu kullanıyor. İnsanları yanıltıyor ve hayatının ne kadar zor olduğunu anlatıyor," açıklamasında bulundu.
Başpiskopos, ayrıca Ivan'ın daha önce 2020 yılında canlı bir timsahla yerel polis departmanına gittiğini ve evcil hayvanıyla güneye gidebilmek için izne ihtiyacı olduğunu belirtti.