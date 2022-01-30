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Giriş Tarihi: 30.1.2022 22:05 Son Güncelleme: 30.1.2022 22:06

Rusya BM'de ABD'nin sert baskısıyla karşılaşacak!

AA
Rusya BM’de ABD’nin sert baskısıyla karşılaşacak!

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, Ukrayna konusunda yarın toplanacak BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Rusya'ya sert baskı yapma sözü verdi.

Thomas Greenfield, ABC'ye yaptığı açıklamada, BMGK'nın yarınki oturumunda, Ukrayna krizi konusunda Rusya'ya sert baskı yapacağını belirtti.

ABD'nin BM Temsilcisi, "Ruslara kendilerini açıklamaları çağrısında birleştik. Onları dinlemeye hazırlıklı olarak toplantıya gireceğiz ancak propagandalarıyla dikkatimizi dağıtmayacağız." şeklinde konuştu.

Küresel barış ve güvenliğe tehdit karşısında tansiyonu diplomasi yoluyla düşürmeye çalıştıklarını kaydeden Thomas Greenfield, BMGK'nin diplomasi için önemli bir yer olduğunu söyledi.

Thomas Greenfield, 28 Ocak'ta, "Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik tehditkar davranışı ve Rus birliklerinin Ukrayna sınırına ve Belarus'a yığılması üzerine" BMGK'yı 31 Ocak'ta toplantıya çağırdıklarını duyurmuştu.

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Rusya BM'de ABD'nin sert baskısıyla karşılaşacak!
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