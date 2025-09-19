Rusya cephede ilerliyor: Bir haftada 4 yerleşim birimi ele geçirildi

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rus ordusunun 13-19 Eylül tarihlerinde Rusya-Ukrayna savaşındaki faaliyetleri hakkında bilgi paylaşıldı.

Açıklamada, hafta içinde Ukrayna'nın enerji, yakıt ve ulaşım altyapı tesisleri, cephaneler, insansız hava araçları (İHA) eğitim, montaj ve depolama merkezleri ile Ukraynalı asker ve yabancı paralı savaşçıların geçici olarak konuşlandığı yerlerine yönelik yüksek hassasiyetli silah ve İHA'lar ile 4 grup saldırı düzenlendiği kaydedildi.

Aynı tarihlerde Ukrayna'da 4 yerleşim biriminin Rus güçleri tarafından kontrol altına alındığı belirtilen açıklamada, "Dnipropetrovsk bölgesinde Novonikolayevka, Zaporijya bölgesinde Olgovskoye ve Novoyivanovka, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin de Muravka yerleşim yerleri kurtarıldı." ifadesine yer verildi.