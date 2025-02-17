Rusya cephede ilerliyor: Figolevka yerleşim birimi ele geçirildi

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte 152 bölgede Ukrayna'nın askeri havaalanı ve liman altyapısına, insansız hava araçları (İHA) üretim ve depolama merkezleri ile asker ve askeri teçhizatın konuşlandırıldığı noktalara saldırılar düzenlendiği kaydedilen açıklamada, Ukrayna'ya ait 177 İHA'nın düşürüldüğü aktarıldı.

Açıklamada, savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 653 uçak, 283 helikopter, 43 bin 699 İHA, 594 hava savunma füze sistemi, 21 bin 488 tank ve zırhlı araç, 1517 çok namlulu roketatar, 21 bin 793 obüs ve havan topu ile 31 bin 750 özel askeri aracın yok edildiği ifade edildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, 15 Şubat'ta Donetsk bölgesindeki Berezovka yerleşim biriminde kontrolü sağladıklarını duyurmuştu.