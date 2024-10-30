Rusya cephede ilerliyor: Yerleşim birimi kontrol altına alındı

SON 24 SAATTE…

Son 24 saatte 147 bölgede Ukrayna'nın askeri unsurlarına saldırılar düzenlendiği aktarılan açıklamada, saldırılarda, askeri havaalanı altyapısı, petrol tesisi, mühimmat deposu, Ukraynalı asker ve askeri teçhizatın konuşlandırıldığı noktaların vurulduğu kaydedildi.

Açıklamada, savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 647 uçak, 283 helikopter, 34 bin 850 İHA, 584 hava savunma füze sistemi, 18 bin 911 tank ve zırhlı araç, 1482 çok namlulu roketatar, 16 bin 989 obüs ve havan topu ile 27 bin 755 özel askeri aracın imha edildiği bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, dün ordularının, Donetsk bölgesinde Katerinovka, Gornyak, Dobrovolye ve Selidovo yerleşim birimlerini kontrolüne aldığını belirtmişti.