Rusya: Çin ile "Çok önemli bir şey" üzerinde anlaştık

Uşakov, Putin ile Şi'nin Pekin'de gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Rus devlet kanalı Rossiya-24'e açıklamalarda bulundu.

"ÇİN ULUSLARARASI GELİŞMELERDE ÇOK BÜYÜK BİR ROL OYNUYOR VE BUNU HERKES BİLİYOR"

Çin'in Ukrayna ve İran dahil çok sayıda uluslararası meseleye ilgi duyduğunu anlatan Uşakov, "Çin uluslararası gelişmelerde çok büyük bir rol oynuyor ve bunu herkes biliyor." ifadesini kullandı.

Putin ile Şi'nin umut vadeden enerji projelerini ele aldığını belirten Uşakov, "Diğer alanlardaki projeleri de istişare ettiler. Çok önemli bir şey üzerinde de anlaştık." dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da gazetecilere yaptığı açıklamada, Moskova ve Pekin'in "Sibirya'nın Gücü 2" doğal gaz boru hattı projesinin temel parametreleri konusunda genel bir anlayışa ulaştığını bildirdi.

"BAZI NÜANSLARIN ÜZERİNDE ANLAŞILMASI GEREKİYOR"

Putin'in görüşmelerde projeye değindiğini aktaran Peskov, "Genel anlamda Sibirya'nın Gücü 2 konusunda temel parametrelere, güzergah ve bunun nasıl inşa edileceği konusunda bir anlayış var." ifadesini kullandı.

Peskov, projeye ilişkin bazı detayların netleştirilmesi gerektiğini belirterek, "Bazı nüansların üzerinde anlaşılması gerekiyor." dedi.

Projenin uygulama takvimine ilişkin net bir tarih bulunmadığını kaydeden Peskov, "Henüz net değil. Bu ticari bilgi. Ancak bu oldukça büyük bir başarı." değerlendirmesinde bulundu.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör