Rusya Devlet Başkanı Putin, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Putin, telefon görüşmesinde Al Nahyan'ı 65. doğum günü dolayısıyla tebrik etti.

Rusya ve BAE'nin stratejik ortaklığının güçlendirilmesinde Al Nahyan'ın önemli kişisel katkısı bulunduğu vurgulanan görüşmede, her iki ülkenin tüm alanlarda ilişkilerinin dinamik şekilde gelişmesinden duyulan memnuniyet belirtildi.

Her iki lider, İran ve Arap ülkeleri için ciddi sonuçlar doğuran, Orta Doğu'da tehlikeli şekilde kötüleşen durum hakkında görüş alışverişinde bulundu.

"SORUN MÜZAKERELERLE ÇÖZÜLMELİ"

Putin, çatışmanın daha fazla tırmanmasının durdurulması ve sorunun müzakereler yoluyla çözülmesi gerektiğinin altını çizdi.

Ayrıca Putin, BAE'de bulunan çok sayıda Rus vatandaşına sağlanan yardım ve destek için Al Nahyan'a teşekkür etti.