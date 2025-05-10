Rusya Devlet Başkanı Putin, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı Kremlin'de ağırladı. Rusya'nın Filistin ile ilişkilerine özel önem verdiklerini belirten Putin, iki halk arasında köklü dostluk bağlarının bulunduğunu ifade etti.

Görüşmede Gazze Şeridi'ndeki insani duruma dikkat çeken Putin, bölgede bir 'felaket' yaşandığını ve koşulların giderek kötüleştiğini ifade etti. Putin ayrıca, Rusya'nın Filistin halkına destek vermeye devam edeceğini ve Moskova'nın çatışmaların sonlandırılması için atılabilecek ek adımları değerlendirmeye hazır olduğunu dile getirdi.

Filistin Devlet Başkanı Abbas ise, özellikle insani yardımlar başta olmak üzere verilen destekten dolayı Putin'e teşekkür etti. Rusya'nın her zaman bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını desteklediğini belirten Abbas, Gazze'de ateşkesin sağlanması ve insani sorunlara çözüm bulunması gerektiğini vurguladı.