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Giriş Tarihi: 20.6.2024 18:05 Son Güncelleme: 20.6.2024 18:06

Rusya Devlet Başkanı Putin Vietnam'da üst düzey yetkililerle görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Vietnam ziyareti kapsamında üst düzey yetkililerle bir araya geldiği bildirildi.

AA
Rusya Devlet Başkanı Putin Vietnam’da üst düzey yetkililerle görüştü

Kremlin Sarayından yapılan açıklamaya göre Putin, başkent Hanoi'de Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh, Komünist Parti (VKP) Genel Sekreteri Nguyen Phu Trong ve Meclis Başkanı Tran Thanh Man ile ayrı ayrı görüştü.

Putin, Vietnam Devlet Başkanı To Lam ile Rus okullarındaki öğrencilerle de bir araya geldi.

Ölen Kahramanlar Anıtı'na çelenk bırakan Putin, bağımsızlık hareketinin önderi ve Vietnam Demokratik Cumhuriyetinin ilk başkanı Ho Chi Minh'in mozolesini ziyaret etti.

Putin'in Vietnam'a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında iki ülke arasında çeşitli alanlardaki işbirliğine ilişkin 15 belge imzalandı.

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Rusya Devlet Başkanı Putin Vietnam'da üst düzey yetkililerle görüştü
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