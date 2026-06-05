Rusya Devlet Başkanı Putin: Zelenskiy ile bir görüşme belirli anlaşmalara varıldıktan sonra mümkün olabilir

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg'da düzenlenen Uluslararası Ekonomi Forumu'nda Ukrayna'da devam eden savaşı ve bu savaşın sonlanması için Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in görüşme teklifine ilişkin konuştu.

Putin, Zelenskiy'in kendisine hitaben yazdığı mektubu yüzeysel olarak incelediğini söyleyerek, "Mektubu inceledim. Bu mektubun içeriğinde bazı kaba unsurlar var. Amaç görüşme için bir ortam oluşturmak mı yoksa bu görüşmenin yapılamayacağı bir ortam oluşturmak mı? Kiev bir yandan görüşme talep ediyor, diğer yandan Starobelsk'e yönelik saldırı gibi korkunç suçlar işliyor. Zelenskiy ile bir görüşme, ancak belirli anlaşmalara varıldıktan sonra mümkün olabilir. Şu an için görüşmeyi anlamlı bulmuyorum" dedi.

Sözlerinin devamında çatışmanın sona ermesi için kalıcı anlaşmalar yapılması gerektiğini savunan Putin, "Rusya'nın çatışmanın kısa vadeli durdurulmasına değil, uzun vadeli ve tarihi bir perspektife dayanan anlaşmalara ihtiyacı var" şeklinde konuştu.