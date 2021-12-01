Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yeniden seçilmeyebilir!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, VTB Capital Bankası'nın "Rusya Çağırıyor" başlıklı forumuna telekonferans yoluyla katıldı. Rusya'daki ekonomik durum, korona virüs salgını ve bölgesel konularla ilgili görüşlerini aktaran Putin, 2024 yılında Rusya'da yapılması planlanan devlet başkanlığı seçimlerinde yeniden aday olup olmayacağı ile ilgili soruyu da yanıtladı.
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki'nin, Joe Biden'ın bir sonraki ABD başkanlık seçimlerinde yeniden aday olacağını açıklamasını değerlendiren Putin, "Bunun doğru bir karar olduğunu düşünüyorum" dedi. Yine aynı yılda Rusya'daki seçimlerde aday olup olmayacağı ile ilgili soruya cevap veren Putin, "Gelecekten ne istersiniz? Vadettiğiniz, ülkenizin kalkınması için koyduğunuz hedefleri uygulamak istersiniz. Genç, yetenekli ve vatansever gençlerin siyaset, ekonomi, iş dünyası ve sanat gibi birçok alanda olmasını isterim. Rusya'nın geleceğinde böyle bir sorun olacağına dair kaygım yok. Planlarıma gelince, buradaki püf nokta Anayasaya göre yeni dönemde seçimlere katılma hakkım var. Buna henüz karar vermedim" ifadelerini kullandı.
"BATI DERS ÇIKARMIYOR"
Afganistan'da yaşanan sürece dair isim vermeden başta ABD olmak üzere Batılı ülkeleri eleştiren Putin, "Bir yandan birçok ortağımızın 'Evet, yanıldık, Afganistan'da bu politikaları sürdürmek mümkün değildi' dediğini görüyoruz. Ama dünyanın diğer bölgelerinde de bu şekilde davranmaya devam ediyorlar. Ne yazık ki bu zor Afganistan örneğinden hiç ders çıkarmıyorlar" dedi. Afganistan'daki geçiş sürecinde ülkeye destek olunması gerektiğini savunan Putin öncelikle Afganistan'a ait bloke edilen paraların serbest bırakılması gerektiğini söyleyerek, "Afgan halkına yardım etmek gerekiyor, en azından ABD başta olmak üzere Batılı ülkelerin bankalarında tutulan Afgan parasının blokesini kaldırmak gerekiyor" diyerek net mesaj verdi.
"DONANMAMIZI HİPERSONİK SİLAHLARLA DONATACAĞIZ"
Rusya Savunma Bakanlığı tarafından geçtiğimiz Ekim ayında ve dün, Beyaz Deniz'de "Zirkon" hipersonik füze testlerinin yapıldığını hatırlatan Putin, 2022'den itibaren Rus donanmasının bu füzelerle donatılacağını belirterek, "Hala test ediyoruz ve başarılı sonuçlar aldık. 2022'den itibaren donanmamızı hipersonik deniz tabanlı silahlarla donatacağız" dedi. 4-20 Şubat 2022 tarihleri arasında Pekin'de düzenlenecek olan 24. Kış Olimpiyatları'nın açılışına katılacağını belirten Putin, Çin'den daha önce açılışa katılım için bir davet aldığını hatırlattı.
UKRAYNA GERİLİMİ MASADA
Rusya'nın Ukrayna'ya girip girmeyeceği ile ilgili soruya da cevap veren Putin, NATO güçlerinin Rus sınırlarına yakın noktalarda uçuşlar ve tatbikatlar yaptığını söyleyerek, "Rusya Federasyonu son zamanlarda Karadeniz'de olduğu gibi sınırlarımıza 20 kilometre yakınlıkta stratejik silahlar taşıyan uçakların plansız uçuşlarından ve sınırlarımıza yakın büyük ölçekli tatbikatlardan endişe duyuyor" dedi. Putin, "Yılın başından beri bu tehdit senaryoları tartışılıyor. Ancak görüldüğü gibi böyle bir şey olmadı. Mesele asker göndermek, savaşmak veya savaşmamak değil. Uluslararası tüm tarafların güvenlik alanı. Eğer herkes bunun için çabalarsa kimse için tehdit kalmaz" dedi.