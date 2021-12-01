Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yeniden seçilmeyebilir!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, VTB Capital Bankası'nın "Rusya Çağırıyor" başlıklı forumuna telekonferans yoluyla katıldı. Rusya'daki ekonomik durum, korona virüs salgını ve bölgesel konularla ilgili görüşlerini aktaran Putin, 2024 yılında Rusya'da yapılması planlanan devlet başkanlığı seçimlerinde yeniden aday olup olmayacağı ile ilgili soruyu da yanıtladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki'nin, Joe Biden'ın bir sonraki ABD başkanlık seçimlerinde yeniden aday olacağını açıklamasını değerlendiren Putin, "Bunun doğru bir karar olduğunu düşünüyorum" dedi. Yine aynı yılda Rusya'daki seçimlerde aday olup olmayacağı ile ilgili soruya cevap veren Putin, "Gelecekten ne istersiniz? Vadettiğiniz, ülkenizin kalkınması için koyduğunuz hedefleri uygulamak istersiniz. Genç, yetenekli ve vatansever gençlerin siyaset, ekonomi, iş dünyası ve sanat gibi birçok alanda olmasını isterim. Rusya'nın geleceğinde böyle bir sorun olacağına dair kaygım yok. Planlarıma gelince, buradaki püf nokta Anayasaya göre yeni dönemde seçimlere katılma hakkım var. Buna henüz karar vermedim" ifadelerini kullandı.