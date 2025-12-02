SVR'nin açıklamasına göre Paris yönetimi, ekim ayı sonunda üçüncü ülkelere silahlı çatışma sırasında destek sağlamak için özel askeri şirketlerin kullanılmasına izin veren kritik bir kararname çıkardı. Bu adım, Fransa'nın Ukrayna sahasında daha görünür bir rol üstlenme niyetinin işareti olarak değerlendirildi.

MOSKOVA'DAN NET MESAJ: "MEŞRU HEDEF OLACAKSINIZ"

Ukrayna'da Fransız Mirage uçakları ve diğer ekipmanların kullanılması için Kiev'in başta Fransız olmak üzere Batı silahlarıyla donatılmış yabancı paralı savaşçıların çalıştığı özel askeri şirketlere ihtiyaç duyacağının altı çizilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Fransız özel askeri şirketlerinin Ukrayna'daki varlığı, Moskova tarafından Fransa'nın Rusya'ya karşı askeri operasyonlara doğrudan katılımı olarak değerlendirilecek. Sonuç olarak, Fransız özel askeri şirketleri, Rus Silahlı Kuvvetlerinin birincil meşru hedefi haline gelecektir."