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Giriş Tarihi: 5.6.2024 12:04

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Fransız askeri Ukrayna'da meşru hedeftir!

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Fransa'nın Ukraynalı askerleri eğitmek üzere eğitmen göndermesi konusunda açıklamalarda bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Fransız askeri Ukrayna’da meşru hedeftir!

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Afrika temasları kapsamında gittiği Kongo'da basın mensuplarına konuştu. Lavrov, Fransa'nın Ukraynalı askerleri eğitmek üzere eğitmen göndermesi konusunda, "Rus Silahlı Kuvvetleri için kesinlikle meşru bir hedef teşkil etmektedirler" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Fransız eğitmenler meselesine gelince, bu konuda halihazırda Ukrayna'da çalıştıklarına dair pek çok somut olgu olduğuna inanmak için sebeplerim var. Fransız Silahlı Kuvvetleri mensubu ya da sadece paralı asker olup olmadıklarına bakılmaksızın, Rus Silahlı Kuvvetleri için kesinlikle meşru bir hedef teşkil etmektedirler" ifadelerini kullandı.

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sırskiy, geçen hafta yaptığı açıklamada, Fransa'nın Ukrayna ordusu askerlerini eğitmek için Ukrayna topraklarına eğitmen göndereceğini belirtmişti.

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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Fransız askeri Ukrayna'da meşru hedeftir!
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