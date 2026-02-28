Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, İranlı mevkidaşı Erakçi ile görüştü

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İran tarafının talebi üzerine, Lavrov ve Erakçi telefonda görüştü.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GÜVENLİK KONSEYİ DERHAL TOPLANMALI

Bakan Erakçi görüşmede, ABD ve İsrail'in saldırganlığını püskürtmek için attıkları adımlar hakkında Lavrov'a bilgi verdi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) acilen toplanmasını talep ettiklerini aktardı.

Bakan Lavrov da görüşmede, "ABD ve İsrail'in İran'a yönelik uluslararası hukukun ilke ve normlarını ihlal ederek sebepsiz yere gerçekleştirdiği silahlı saldırıyı kınayıp, bunun bölgesel ve küresel istikrar ile güvenlik için vahim sonuçlar doğuracağını" belirtti.

Lavrov, İran'a yönelik saldırıların durdurulması ve durumun siyasi diplomatik araçlarla çözülmesi gerektiğini vurgulayarak, bu süreçte Rusya'nın yardımcı olmaya hazır olduğunu dile getirdi.