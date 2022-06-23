Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Tahran’da İran Cumhurbaşkanı Reisi ile görüştü

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov iki ülke arasında iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesini ele aldı. İran resmi haber ajansı İRNA'ya göre Reisi, resmi davet üzerine başkent Tahran'da bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile bir araya geldi.

"CİDDİ İRADE GÖSTERİLDİ"

Reisi ve Lavrov, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulundu. Cumhurbaşkanı Reisi, İran ile Rusya arasında yürütülen görüşme ve toplantıların, iki ülkenin yeni bir stratejik iş birliği dönemini şekillendirme konusundaki ciddi iradesini gösterdiğini söyledi.

"YARDIMCI OLMAYA HAZIRIZ"

Reisi, "İş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi, ABD'nin bağımsız ülkelere karşı uyguladığı ekonomik yaptırımlarına ve tek taraflılığına karşı etkili bir stratejidir." dedi. Ukrayna'daki son gelişmelere de dikkati çeken Reisi, savaşın bir an önce sonlandırılmasının önemini ve İran'ın diplomatik çözüm için yardımcı olmaya hazır olduğunu vurguladı.

'YAYILIMCI POLİTİKA'

NATO'nun Batı Asya, Kafkaslar ve Orta Asya gibi dünyanın çeşitli bölgelerinde "yayılmacı politika" izlediğini savunarak buna karşı çıkılması gerektiğini kaydeden Reisi, "Bu çatışmaların oluşmasında ABD ve NATO provokasyonlarının rol oynadığına şüphe yoktur." ifadesini kullandı.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov da Tahran-Moskova iş birliğinin ekonomik alan dahil olmak üzere çeşitli boyutları hakkında değerlendirmeler yaptı. Lavrov, Rusya'nın İran ile iş birliğini stratejik düzeye taşımaya hazır olduğunu ifade etti.

İran'ın Şanghay İşbirliği Örgütüne üyeliğine de değinen Lavrov, ülkesinin İran'ın bölgesel ve uluslararası örgütlerdeki rolünü genişletmesine verdiği desteği yineledi.