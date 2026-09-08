Rusya Dışişleri Bakanı: Trump yönetimi sahadaki gerçekleri kabul ediyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Başkanı Trump’ın temsilcilerinin Kiev ve Moskova’daki ziyaretlerini değerlendirdi. Donald Trump yönetiminin, Ukrayna'da sahadaki gerçekleri kabul ettiğini belirten Lavrov, “Amerikalıların bizimle temaslarda, bu gerçekleri baz almalarını olumlu karşılıyoruz. Bu, onlarla diyaloğu sürdürme isteğimizi güçlendiriyor” dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı: Trump yönetimi sahadaki gerçekleri kabul ediyor
AA
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Lavrov, Rus devlet televizyonu Pervıy Kanalı'na verdiği röportajda, ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner'in Moskova'daki temaslarını değerlendirdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD'li temsilcilerle görüştüğünü belirten Lavrov, "Görüşmede istişare edilenler, Trump'ın iktidara gelmesinin ardından Ukrayna konusunda yaptığı açıklamalara dayanıyor.

Rusya Dışişleri Bakanı: Trump yönetimi sahadaki gerçekleri kabul ediyor

O, Ukrayna'nın NATO üyeliği mevzusunun unutulması, bu konunun kapandığını ve gündeme getirilmemesi gerektiğini vurguladı." ifadelerini kullandı. Lavrov, ABD'nin tutumundaki diğer önemli unsurlarından birinin de sahadaki gerçeklerin kabulü olduğunu kaydederek, şunları söyledi:

Rusya Dışişleri Bakanı: Trump yönetimi sahadaki gerçekleri kabul ediyor

"Trump ve ekibinin kabul ettiği gerçekler, sahadaki durumla değil, insanlarla bağlantılıdır. Bu, halkın Kırım, Donetsk ve Luhansk halk cumhuriyetleri, Zaporijya ve Herson bölgelerinde düzenlenen referandumlarda ortaya koyduğu iradeyle bağlantılıdır.

Rusya Dışişleri Bakanı: Trump yönetimi sahadaki gerçekleri kabul ediyor

Amerikalıların bizimle temaslarda, bu gerçekleri baz almalarını olumlu karşılıyoruz. Bu, onlarla diyaloğu sürdürme isteğimizi güçlendiriyor. ABD, bu temel hususları kabul ediyor ve bu konuda faydalı olmaya çalışıyor.

#STEVE WİTKOFF #JARED KUSHNER #NATO #ABD

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