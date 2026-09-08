Rusya Dışişleri Bakanı: Trump yönetimi sahadaki gerçekleri kabul ediyor

O, Ukrayna'nın NATO üyeliği mevzusunun unutulması, bu konunun kapandığını ve gündeme getirilmemesi gerektiğini vurguladı." ifadelerini kullandı. Lavrov, ABD'nin tutumundaki diğer önemli unsurlarından birinin de sahadaki gerçeklerin kabulü olduğunu kaydederek, şunları söyledi: