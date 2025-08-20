Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İngiltere'nin uluslararası alanda 'kurmaca' bilgilerle Rusya karşıtı söylemler geliştirmeye devam ettiği belirtildi.

"LİSTEDE, RUSYA'YA KARŞI DÜŞMANCA LOBİ FAALİYETLERİ YÜRÜTEN KİŞİLER BULUNMAKTADIR"

Açıklamada, "Rusya karşıtı siyaset izleyen bazı İngiliz sivil toplum örgütleri, basın kuruluşları ve danışmanlık şirketleri temsilcilerinin yer aldığı yaptırım listesi genişletildi. Bunlar arasında, Rusya'ya karşı dezenformasyon ile asılsız suçlamalar yayan ve Batı'nın Rus karşıtı politikasının katılaştırılmasını ve Kiev rejimine desteğin artırılmasını savunmak da dahil olmak üzere düşmanca lobi faaliyetleri yürüten kişiler bulunmaktadır" ifadeleri kullanıldı.