Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova: "Azak Denizi'ndeki yük gemilerine Ukrayna saldırdı"

Sözcü Zaharova, Azak Denizi'nde Belize bandıralı Natra ve Palau bandıralı Zirkon yük gemilerine gerçekleştirilen insansız hava aracı (İHA) saldırısına ilişkin açıklama yaptı.

Saldırının Ukrayna tarafından düzenlendiğini belirten Sözcü Zaharova, "Rus yetkili mercilerden alınan bilgilere göre gece saatlerinde Türkiye'den Rostov-on-Don limanına doğru seyreden Natra ve Zirkon gemilerine Azak Denizi'nde saldırı düzenlendi. Her iki gemide de Azerbaycan vatandaşları da dahil olmak üzere ölü ve yaralılar bulunmaktadır. Yaralanan denizcilere olay yerinden geçen bir Rus gemisi ve Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin sınır birimi yardım etti. Hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına en içten taziyelerimizi sunar, yaralılara acil şifa dileriz. Olayın ayrıntıları araştırılıyor. Elde edilen bilgilere göre gemilere Ukrayna insansız hava araçlarıyla saldırıldı. Bu da Kiev rejiminin sivilleri ve sivil altyapıyı giderek daha fazla hedef alan terörist doğasını bir kez daha gözler önüne seriyor" ifadelerini kullandı.

"RUS TARAFI GEREKLİ YARDIMI SAĞLAYACAKTIR"

Azerbaycan'ın Moskova Büyükelçiliği ve Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı ile yakın temas halinde olduklarını vurgulayan Zaharova, "Rus tarafı, olay hakkında bilgi edinilmesi ve Azerbaycan vatandaşlarının konsolosluk hizmetlerine erişiminin sağlanması konusunda ortaklarımıza gerekli tüm yardımı sağlayacaktır" dedi.

5 DENİZCİ HAYATINI KAYBETTİ

Rusya'da faaliyet gösteren Taman Deniz Kurtarma ve Koordinasyon Merkezi'nden alınan bilgilere göre Belize bandıralı "Natra" gemisine 4 İHA isabet etmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Gemide çıkan yangının mürettebat tarafından söndürüldüğü, geminin su üstünde kaldığı ve römorkaj desteğine ihtiyaç duyduğu bildirildi.

Palau bayraklı "Zirkon" gemisinin üstyapı bölümüne ise 4 İHA saldırısı gerçekleştiği bildirildi. Saldırıda 3 mürettebat üyesi hayatını kaybederken, mürettebatın cankurtaran botlarıyla gemiyi terk ettiği belirtildi.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör