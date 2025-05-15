Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü’nden, NATO Genel Sekreteri’ne tepki: “Sahada Ukrayna milli takımına ihtiyaç var”

Rutte'nin "Top Rusya'nın sahasında" açıklamasını hatırlatan Zaharova, Barrault'un ise Rusya-Ukrayna arasında İstanbul'da yapılacak olan görüşmeler öncesinde "Ukrayna sözünü tuttu, ancak masada karşılarında boş sandalye vardı" dediğini aktardı. Zaharova, "Peki bu bir top mu yoksa sandalye mi? Bizim tarafımızda yalnızca top değil, aynı zamanda hakikat var.