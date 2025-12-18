Rusya Dışişleri Bakanlığı:“ABD ile Venezuela arasındaki sorunlar uluslararası hukuk temelinde çözülmeli”

Açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin büyük bir hatadan kaçınması gerektiği ifade edilerek, Batı yarım küresi için öngörülemeyen sonuçlar doğurabilecek adımlardan uzak durulması çağrısı yapıldı.

"DİYALOG VE ULUSLARARASI HUKUK ŞART"

Açıklamada Rusya'nın, Washington ile Caracas arasında diyaloğun güçlendirilmesinden yana olduğu belirtilerek, "gerginliğin düşürülmesine yönelik adımların atılması ve mevcut sorunlara uluslararası hukuk normları çerçevesinde çözüm bulunması gerek." ifadesine yer verildi.

Latin Amerika ve Karayipler'in barışçıl, istikrarlı bölge olarak kalması gerektiği vurgulanan açıklamada, Rusya'nın Venezuela halkı ve yönetimini desteklediği kaydedildi.