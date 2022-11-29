Rusya, doğal gazda Kazakistan ve Özbekistan ile koordinasyon mekanizması oluşturmak istiyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya, Kazakistan ve Özbekistan arasında gündeme gelen doğal gazda iş birliği konusunu değerlendirdi.

Kazakistan ve Özbekistan'ın hızla gelişen ekonomilere sahip olduklarını vurgulayan Peskov, "İç piyasadaki doğal gaz talepleri de artıyor ve iki ülke aynı zamanda uluslararası ticaret yapıyor." ifadesini kullandı.

Peskov, üç ülkenin büyük ve önemli bir coğrafyada bulunduklarına işaret ederek, "Elbette, enerji ve doğal gaz tedarik rotaları bu bölge için son derece önemli. Çok geniş bir ağ bulunuyor. Bu bahsi geçen üç ülkenin de çıkarına olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Kazakistan'ın kuzey bölgesinin gaz ihtiyacının Rusya tarafından karşılandığını anımsatan Peskov, bu kapsamda Rusya'nın Doğu Sibirya'daki doğal gaz altyapısını geliştirdiğini ve tüm bu süreçlerin de koordinasyon gerektirdiğini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, üç ülke arasında bir mekanizma kurulmasını istediğini belirten Peskov, "Putin'in aklında, ilk etapta bir koordinasyon mekanizmasının oluşturulması var. Hem bu üç ülke arasındaki iş birliği hem de dış pazarlar için altyapı geliştirmeye yönelik bir tür tüzel kişilik de oluşturulabilir." diye konuştu.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Basın Sözcüsü Ruslan Jeldibay, bugün yaptığı açıklamada, Rusya-Kazakistan-Özbekistan arasında kurulması önerilen "üçlü gaz birliğini" ayrıntılı müzakere edeceklerini bildirmişti.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak da Rusya, Kazakistan ve Özbekistan'ın Sovyetler Birliği'nden bu yana tek bir gaz taşıma sistemine sahip olduklarını vurgulayarak, "Doğal gaz tedariki ve işlenmesi de dahil olmak üzere karşılıklı iş birliğini genişletmek için büyük fırsatlarımız var." ifadesini kullanmıştı.

