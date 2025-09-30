Rusya: Donetsk'te 2 yerleşim biriminde kontrolü ele geçirdik
Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesinde 2 yerleşim biriminin kontrolünü ele geçirdiklerini duyurdu. Açıklamada ayrıca gece Ukrayna'ya ait 81 insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemlerince Rus bölgeleri üzerinde yok edildiği kaydedildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki eylemlerine dair güncel bilgi paylaşıldı.
Rus güçlerinin Ukrayna'da cephede pozisyonlarını güçlendirdiği belirtilen açıklamada, "Batı ve Güney askeri gruplarına bağlı birlikler, kararlı eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Kirovsk ve Seversk Malıy yerleşim yerlerini kurtardı." ifadesine yer verildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, dün Donetsk bölgesinde Şandrigolovo yerleşim birimini ele geçirdiklerini bildirmişti.