Rusya Donetsk’te ilerliyor: Yerleşim birimi kontrol altına alındı

SON 24 SAATTE…

Son 24 saatte 119 bölgede Ukrayna'nın askeri havaalanı altyapısına, insansız hava araçlarının (İHA) depolama merkezine, silah, mühimmat ve yakıt depolarına yönelik saldırıların düzenlendiği kaydedilen açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"Askeri operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 648 uçak, 283 helikopter, 35 bin 353 İHA, 585 hava savunma füze sistemi, 19 bin 71 tank ve zırhlı araç, 1484 çok namlulu roketatar, 17 bin 418 obüs ve havan topu ile 28 bin 32 özel askeri araç imha edildi."

Rusya Savunma Bakanlığı, dün Rus ordusunun Donetsk bölgesinde Antonovka ve Maksimovka yerleşim birimlerini de kontrolüne aldığını bildirmişti.