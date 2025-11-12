Rusya: Donetsk'te Suhoy Yar tamamen kontrol altına alındı
Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesindeki Suhoy Yar yerleşim yerinin kontrolünü tamamen ele geçirdiklerini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki faaliyetlerine ilişkin son durum paylaşıldı. Açıklamada, "Rus birlikleri, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Suhoy Yar yerleşim yerinin Ukraynalı militanlardan arındırılması sürecini tamamladı." ifadeleri yer aldı.
Rusya Savunma Bakanlığı, dün Zaporijya bölgesinde Novouspenskoye yerleşim yerini ele geçirdiklerini duyurmuştu.