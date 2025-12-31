Rusya dronla Odesa’yı hedef aldı: 4 yaralı

Rusya'nın gece boyunca Ukrayna'nın Odesa limanını dronla vurduğu bildirildi.

Ukraynalı yetkililer, alt yapının hasar aldığı saldırıda 4 kişinin yaralandığını açıkladı. Yaralananlar arasında 7 aylık bir bebek, 2 çocuk ve 42 yaşında bir adamın bulunduğu ve dron parçalarının binalarda hasara neden olduğu kaydedildi.

Odesa Bölgesi Valisi Oleh Kiper, "Bölgemizde insansız hava araçlarıyla konutlara, lojistik ve enerji altyapılarına saldırılar gerçekleştirildi" dedi.