Rusya dünyaya meydan okudu

Rusya'nın BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ziyaret ettiği sırada başkent Kiev dahil Ukrayna'nın dört bir tarafını bombardımanla hedef almasının yankıları sürüyor. Önceki günkü füze saldırılarında Kiev'de iki kişi öldü, 10 kişi yaralandı. Ölenlerden birinin Vira Hyrych isimli gazeteci olduğu açıklandı. Vira Hyrych'in füze saldırısında evinde olduğu bildirildi. Rusya Savunma Bakanlığı ise Kiev'de bir roket işletmesinin üretim binalarını uzun menzilli yüksek hassasiyetli füzeyle vurduklarını ileri sürdü. Söz konusu saldırı BM Genel Sekreteri Guterres ile Ukrayna lideri Volodimir Zelenski'nin ortak basın toplantısından 1 saat sonra gerçekleştirildi.Ukrayna yönetimi, Rusya'nın BM ziyareti sırasında başkent Kiev'e düzenlediği füze saldırısının dünyaya bir mesaj olduğunu öne sürdü. Zelenski, "Putin, BM'yi aşağıladı" dedi. Avrupa basınındaki yorumlarda da "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bir kez daha dünyaya füzeleriyle meydan okudu" ifadelerine yer verildi. NATO Genel Sekreter Yardımcısı Mircea Geoana ise dün BBC'ye yaptığı konuşmada Ukrayna Savaşı'nın sona ermesinin yıllar sürebileceğini belirtti.Öte yandan İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace 9 Mayıs'a dikkat çekti. Rusya'nın 9 Mayıs'ta İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Nazilere karşı zafer yıldönümü olarak kutladığını hatırlatan İngiliz Bakan Wallace, Rus lider Putin'in bu tarihte 'yeni bir savaş ilan edeceğini' ileri sürdü. Wallece'a göre Putin, simgesel olarak Ukrayna'da zaferini açıklayacak ama ülkesinde yedek askerleri bile askere çağırarak 'dünyadaki Nazilere' karşı savaş ilan edecek. İngiliz bakana göre Rusya böylece 9 Mayıs'tan sonra Ukrayna'daki saldırılarını derinleştirecek. Bu arada Rus güvenlik şirketi Wagner'in, Libya'daki 1000 paralı askerini Ukrayna savaşında kullanmak üzere Rusya'ya çektiği de öne sürüldü.TIME dergisindeki habere göre savaşın ilk günü olan 24 Şubat'ta saldırıların ilk saatlerinde Rus askerleri, Ukrayna lideri Zelenski'yi ele geçirmeye çok yaklaşmıştı.CNN, 22 yaşındaki ABD vatandaşı Willy Joseph Cancel'ın Ukrayna'daki çatışmalar sırasında hayatını kaybettiğini duyurdu. Eski bir deniz piyadesi olan Cancel'ın özel bir güvenlik şirketi bünyesinde Ukrayna safında çarpıştığı öğrenildi. Ukrayna'da insani yardım sağlamak için çalışan 2 İngiliz yardım görevlisinin ise Rus güçleri tarafından yakalandığı belirtildi.