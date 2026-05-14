Rusya duyurdu: Donetsk’te Nikolayevka yerleşim birimi kontrolümüze geçti

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemleriyle ilgili bilgi verildi. Ukrayna'nın Rus topraklarındaki sivil unsurlara "terör" saldırısı düzenlediği belirtilen açıklamada, buna karşılık Rusya Silahlı Kuvvetlerinin, gece Ukrayna ordusu için kullanılan yakıt ve ulaşım altyapı tesisleri, askeri havaalanları ve askeri savunma alanındaki işletmelere yönelik yoğun saldırı düzenlediği bildirildi.