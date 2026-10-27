Rusya duyurdu: Moskova’ya doğru uçan 6 İHA etkisiz hale getirildi!

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin sosyal medya hesabından Moskova'ya doğru uçan 6 insansız hava aracının (İHA) etkisiz hale getirildiği bildirildi. Sobanin ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Rusya duyurdu: Moskova’ya doğru uçan 6 İHA etkisiz hale getirildi!
AA
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Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Moskova'ya doğru uçan 6 İHA hava savunma sistemlerince imha edildi. Acil durumlar ekipleri, olay yerinde çalışmalarını sürdürüyor." ifadelerini kullandı. Başkent Moskova'da Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de katıldığı 8. GECF Zirvesi sürüyor.

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#VLADİMİR PUTİN #RUSYA #MOSKOVA

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