Rusya duyurdu: Moskova’ya doğru uçan 6 İHA etkisiz hale getirildi!
Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin sosyal medya hesabından Moskova'ya doğru uçan 6 insansız hava aracının (İHA) etkisiz hale getirildiği bildirildi. Sobanin ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.
Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Moskova'ya doğru uçan 6 İHA hava savunma sistemlerince imha edildi. Acil durumlar ekipleri, olay yerinde çalışmalarını sürdürüyor." ifadelerini kullandı. Başkent Moskova'da Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de katıldığı 8. GECF Zirvesi sürüyor.