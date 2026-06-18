Rusya duyurdu: Türkiye arabuluculuk yapmaya hazır!

Rusya ile Ukrayna arasında birkaç tur müzakerenin yapıldığını anımsatan Uşakov, dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüştüğüne işaret etti.

Uşakov, "Türk yetkilileri, Ukrayna meselesinin çözümüne ilişkin müzakereler için platform sağlamaya hazır olduklarını teyit etti." ifadesini kullandı.

"KİEV'İN SALDIRILARI, PUTİN VE ZELENSKİY ARASINDAKİ GÖRÜŞMEYİ YAKINLAŞTIRMIYOR"

Uşakov, Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırıların, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasındaki görüşmeyi yakınlaştırmadığını belirtti.

Fransa'nın ev sahipliğinde düzenlenen G7 Liderler Zirvesi'ne değinen Uşakov, "Zirvede, Ukrayna konusu istişare edildi. Muhtemelen ABD Başkanı Donald Trump'a faydasız, hatta zararlı fikirler empoze edildi. Avrupalılar, savaşın devam etmesi gerektiği konusunda ısrar ediyor. Onlar, savaş alanındaki durumun Ukrayna lehine olduğu yönündeki varsayımdan hareket ediyor. Bu, yanlış bir varsayım." diye konuştu.