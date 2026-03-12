Rusya duyurdu: Ukrayna’dan hastaneye İHA saldırısı! 8 sağlık çalışanı öldü

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun 10 Mart'ta Donetsk bölgesindeki bir hastaneye İHA'larla saldırı düzenlediği belirtildi. Saldırı esnasında hastanede 130'dan fazla hastanın ve yaklaşık 50 sağlık personelinin bulunduğu aktarılan açıklamada, hastanenin askeri amaçla kullanılmadığı ifade edildi. Açıklamada, "Saldırı bilinçli olarak düzenlendi. Bu, uluslararası insancıl hukukun ve ahlak normlarının ihlalidir. Kiev yönetiminin terör saldırısı sonucunda 8 sağlık çalışanı yaşamını yitirdi. 9'u sağlık çalışanı olmak üzere 10 kişi de yaralandı. Yaralılara gerekli destek sağlanıyor." ifadelerine yer verildi.

