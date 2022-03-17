Rusya ele geçirmişti… Çernobil için yeni felaket uyarısı!

"CİDDİ BİR GÜVENLİK AÇIĞI VAR"

Uyarıların ardından İngiliz basınında da yeni iddialar ortaya atıldı. Rus kuvvetlerinin, santral içinde 100 çalışanı silah zoruyla tuttuğu belirtilirken kaynaklardan gelen bilgilerin endişe verici olduğu duyuruldu. Kullanılmış yakıt havuzlarının yüzde 40 oranında dolu olduğunu belirten kaynaklar, normal şartlarda boş olması gereken yedek havuzların da kullanılmış yakıtla dolu olduğunu aktardı.

AFP'ye konuşan ve koşulların tüm güvenlik prosedürlerine aykırı olduğunu belirten yetkililer, durumun yeni bir nükleer felaket doğuracağından endişe ettiklerini belirtti.

Öte yandan nükleer santralde tutulan ve evlerine dönmelerine izin verilmeyen çalışanların aileleri, çalışanların ölüm tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu vurguladı.

Çalışanların günde yalnızca iki kez, ufak porsiyonlarla beslendiği aktarılırken, santraldaki durumun bir toplama kampına döndüğü söylendi. Kaynaklar, rehin tutulan teknik ekibe, Rus birlikleri tarafından duş alma izni verildiğini vurgularken sabun, şampuan gibi temizlik malzemelerinin olmadığını söyledi. İlaç gibi ihtiyaçların da santral içine alınmadığı belirtilirken personelin yerde veya sandalyelerin üzerinde uyumaya çalıştığı aktarıldı.