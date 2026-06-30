Rusya, Finlandiya ve Baltık sınırındaki bazı geçişleri kapattı

Rus hükümetinin yayımladığı karara göre, ülkenin kuzeybatısındaki bazı geçiş noktalarına ilişkin yeni düzenlemeler yapıldı.

Karar kapsamında Finlandiya sınırındaki Vartsila, Lutta ve Svetogorsk kara yolu geçiş noktaları ile St. Petersburg-Finlandiya ve Vıborg demir yolu geçiş noktaları kapatıldı.

Estonya sınırındaki Peçorı-Pskovskiye ve Letonya sınırındaki Pıtalovo demir yolu geçiş noktaları da karar kapsamına alındı.

Rusya Dışişleri Bakanlığına da karar hakkında Finlandiya, Estonya ve Letonya makamlarına bildirimde bulunma talimatı verildi.