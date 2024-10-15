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Giriş Tarihi: 15.10.2024 12:26

Rusya Fransız vatandaşını hapsetti: Ordu hakkında bilgi topluyor

Rusya’da mahkeme, Rus ordusuyla ilgili bilgi topladığı için Fransız vatandaşı Laurent Vinatier’i hapis cezasına çarptırdı.

AA
Rusya Fransız vatandaşını hapsetti: Ordu hakkında bilgi topluyor

Rus haber ajansı İnterfax'a göre, başkent Moskova'daki Zamoskvoretskiy Mahkemesi'nde yapılan duruşmada, İsviçre'nin "İnsani Diyalog Merkezi" kuruluşu çalışanı Vinatier, "Rusya'daki yabancı ajan yasasına uymadığı ve Rus ordusu hakkında bilgi topladığı" gerekçesiyle suçlu bulundu.

Kendisine yöneltilen suçlamayı kabul eden 48 yaşındaki Vinatier, mahkemece 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Rusya'da "yabancı ajan" listesine dahil edilen Fransa vatandaşı Vinatier, Rusya'nın askeri teknik alanındaki faaliyetleri ile ilgili bilgi topladığı gerekçesiyle haziran başında gözaltına alınmıştı.

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Rusya Fransız vatandaşını hapsetti: Ordu hakkında bilgi topluyor
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