Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev: ‘Nükleer silahımızı kullanacağız’

Medvedev, İngiltere ile Fransa'nın Ukrayna'ya nükleer bomba vermesi durumuna ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

İngiltere ile Fransa'nın Ukrayna'ya nükleer bomba vermesi ihtimalini değerlendiren Medvedev, savaşan bir ülkeye nükleer silah verilmesinin durumu kökten değiştireceğine işaret ederek, "Böyle bir şey olursa, Rusya, Ukrayna'da tehdit oluşturan hedeflere yönelik stratejik olmayan nükleer silah dahil her türlü silahı kullanmak zorunda kalacak. Gerektiğinde ise nükleer silah Rusya ile nükleer savaşta yer alan tedarikçi ülkelere karşı da kullanılacak. Bundan hiç şüphe olmasın. Rusya, bu şekilde karşılık verme hakkına sahip." ifadelerini kullandı.

RUSYA DIŞ İSTİHBARAT SERVİSİ: "İNGİLTERE VE FRANSA UKRAYNA'YA NÜKLEER BOMBA VERECEK"

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), İngiltere ile Fransa'nın Ukrayna'ya nükleer bomba vermeyi planladığını ve bu yönde çalışmalar yaptığını iddia etmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da gazetecilere yaptığı açıklamada, bunun son derece tehlikeli olduğunu ve bu konuyu Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin devam eden süreçte dikkate alacaklarını vurgulamıştı.