Rusya Harkov'a saldırı düzenledi: 2 ölü

Ukrayna'nın Harkov kentinde Rusya'nın insansız hava araçları (İHA) ile gerçekleştirdiği saldırı sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Harkov Valisi Oleg Sinegubov, sivil altyapı tesislerinin hasar gördüğünü ve yıkıldığını belirtti.

Rusya Harkov’a saldırı düzenledi: 2 ölü
İHA
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Rusya, Ukrayna'ya saldırılarını sürdürüyor. Rus ordusu, Ukrayna'nın Harkov bölgesini hedef aldı.

SİVİL ALTYAPI TESİSLERİ HASAR GÖRDÜ

Harkov Valisi Oleg Sinegubov Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, Rus insansız hava araçlarının gece saatlerinde Ukrayna'nın ikinci büyük şehri Harkov'a gerçekleştirdiği saldırı sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Sinegubov sivil altyapı tesislerinin hasar gördüğünü ve yıkıldığını aktardı.

Rus ordusu Ukrayna'nın başkenti Kiev'de ise bir apartmanı ve ulaşım altyapısını vurdu. Saldırılar yangınlara yol açtı. Poltava bölgesindeki Kremenchuk'ta bulunan bir üniversiteye yönelik saldırıda ise 2 kişi yaralandı.

WİTKOFF-PUTİN GÖRÜŞMESİ BUGÜN

Yeni saldırılar, ABD'li müzakereci Steve Witkoff ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında bugün yapılması planlanan görüşme öncesinde gerçekleştirildi.

Bir ABD'li yetkili, Witkoff'un dün Norveç'te Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile "yapıcı" görüşmeler gerçekleştirdiğini açıkladı.

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Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör
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