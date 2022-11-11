Rusya: Herson’dan çekilme tamamlandı

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerin Herson şehrinden tamamen çekildiğini duyurdu. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov ise Rus askeri birliklerinin Ukrayna'daki Dnipro Nehri'nin sol yakasına çekilmesi nedeniyle Herson bölgesinin statüsünün değişmediğini belirterek, "Bu, Rusya Federasyonu'nun bir bölgesidir" dedi. Herson, Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk ve Zaporijya bölgeleriyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 30 Eylül'de imzaladığı belgelerle yasa dışı olarak ilhak edilmişti. Kremlin'den de tahıl anlaşmasına ilişkin açıklama geldi. Moskova yönetimi, "Anlaşma konusunda karşılıklı bir anlayış var" diyerek olumlu mesaj verdi.