"Rusya hesap verecek" Macron bu sözler ile meydan okudu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesi nedeniyle Rusya'dan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) hesap vermesini isteyeceklerini belirtti. Macron, Elysee Sarayı'ndan halka sesleniş konuşmasında, Rusya'nın bu gece Ukrayna'ya "yoğun saldırılar" başlattığını anımsattı.

YANIT VERECEĞİZ

Bunun Rus yetkililerin verdiği taahhütlere aykırı ve Birleşmiş Milletler (BM) Şartı ile Avrupa'nın ve uluslararası düzeninin ihlali olduğunu vurgulayan Macron, "(Rusya Devlet) Başkan (Vladimir) Putin diplomatik yolları reddederek ve savaşı tercih ederek sadece Ukrayna'ya saldırmadı, aynı zamanda Ukrayna'nın egemenliğini hiçe saymaya ve Avrupa'mızda son on yıllardaki barışa ve istikrara yönelik en ciddi saldırıyı gerçekleştirmeye karar verdi." ifadesini kullandı.

Macron, bu krizi önlemek için Avrupalı ortaklarıyla her şeyi yapmalarına rağmen bunun yaşandığına işaret ederek, "Bu savaş eylemine zayıflık göstermeden, soğukkanlılıkla, kararlılıkla ve birlik içinde yanıt vereceğiz." dedi.

Rusya'ya uygulanacak yaptırımların askeri ve ekonomik olarak saldırılarla orantılı olacağını dile getiren Macron, bugün ve yarın düzenlenmesi planlanan G7, Avrupa Birliği (AB) ve NATO Zirvelerinde bazı kararlar alacaklarını belirtti.

HESAP VERMESİNİ İSTEYECEĞİZ

Macron, Rusya'dan BMGK'ya hesap vermesini isteyeceklerini kaydetti.

Ukrayna'yı tereddüt etmeden destekleyeceklerinin, Avrupalı müttefiklerinin egemenliklerini ve güvenliğini korumak için tüm sorumlulukları üstleneceklerinin altını çizen Macron, "Bu gece yaşananlar Avrupa tarihinde bir dönüm noktasıdır. Hayatımızın ve kıtanın jeopolitiği üzerinde kalıcı ve derin sonuçları olacaktır." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Macron, konuya ilişkin yarın Fransız Parlamentosunda açıklamalarda bulunacağını söyledi.

Emmanuel Macron'un konuşması sırasında arkasında Fransa, AB ve Ukrayna bayrakları yer aldı.

DONBAS KRİZİ VE RUSYA'NIN ASKERİ MÜDAHALESİ

Ukrayna'da, 2014'teki Meydan olaylarının ardından Batı yanlısı bir hükümet yönetime geldi ve Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç ülkeden kaçtı. Rusya, Kırım'ı yasa dışı şekilde ilhak etti. Ukrayna'da Rus etnik kökene sahip nüfusun yoğun olarak yaşadığı Donetsk ve Luhansk bölgelerinde ayrılıkçılar sözde yönetimler ilan etti. Rusya'nın desteklediği ayrılıkçı güçlerle Ukrayna ordusu arasında kanlı çatışmalar yaşandı. Batılı güçlerin Moskova nezdinde devreye girmesiyle 2014 ve 2015'te Minsk Anlaşmaları imzalandı. Ancak ateşkes ihlalleri sürdü. Şubat ayı itibarıyla çatışmalarda yaklaşık 14 bin kişi hayatını kaybetti.

Rusya, 2021 yılı sonlarında Ukrayna sınırında on binlerce asker konuşlandırmaya başlayarak dikkatleri üzerine çekti. ABD, Rusya'nın işgale hazırlandığını yinelerken Rusya bunu reddetti. Batılı ülkeler Rusya'yı yaptırımlar uygulamakla tehdit ederken Moskova yönetimi, Donbas'taki ayrılıkçı yönetimleri tanıdı ve 24 Şubat'ta Ukrayna topraklarına askeri harekat başlattı.

Rus lider Vladimir Putin, amaçlarının, "Kiev tarafından soykırıma maruz kalan insanları korumak, Ukrayna'yı Nazizm'den ve militarizmden arındırmak" olduğunu savunarak, Ukrayna ordusuna silah bırakma çağrısı yaptı.