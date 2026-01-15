Rusya İçişleri Bakanlığında patlama: 9 kişi yaralandı

Rusya İçişleri Bakanlığının Sıktıvkar kentindeki eğitim merkezinde ses bombasının patlaması sonucu 4'ü ağır 9 kişi yaralanırken, çıkan yangın nedeniyle bina boşaltıldı.

4 YARALININ DURUMU AĞIR

Komi Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, olayda toplam 9 kişinin yaralandığı bildirildi. Yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu belirtilirken, hastaneye kaldırılanlara gerekli tıbbi müdahalenin yapıldığı ifade edildi.

Patlamanın ardından oluşan yoğun duman nedeniyle eğitim merkezinde bulunan yaklaşık 200 kişi güvenlik amacıyla binadan tahliye edildi. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, patlama sonrası 340 metrekarelik alanda yangın çıktığını açıkladı.

Rusya Soruşturma Komitesi de olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.