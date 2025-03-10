Rusya, İHA’lara karşı eşek kullanıyor

İngiliz basınına göre Ukrayna, ABD'nin askeri yardımını yeniden sağlamak ve istihbarat paylaşımını devam ettirmek amacıyla Rusya'ya "kısmi ateşkes" teklifinde bulunmaya hazırlanıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın yönetiminden yetkililer ise bu hafta Suudi Arabistan'da Rus heyetiyle bir araya gelecek. Öte yandan ABD merkezli The Wall Street Journal'ın haberine göre, Rus ordusu, Ukrayna'daki askeri operasyonlarında insansız hava araçlarına yakalanmamak için at ve eşeklerden yararlanıyor.